Sinan Engin Türkiye Fransa maçının sonucunu açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Kritik müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını vatandaşları Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olacak. Maçta Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev yapacak.

A MİLLİ TAKIM'IN EKSİKLERİ

A Milli Takım'da İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Adil Demirbağ, Samet Akaydin ve sakatlığı devam eden Orkun Kökçü, Fransa maç kadrosuna alınmadı.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Türkiye - Fransa maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Engin, ''Fransa kazanır'' ifadelerini kullandı ve Fransa'nın sahadan 3 puanla ayrılacağını dile getirdi.