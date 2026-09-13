Trabzonspor maçının ardından TFF temsilcisiyle sert tartışma

Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golüne imzasını atan Rajmund Toth, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF TEMSİLCİSİ GAZETECİLERİ UYARDI

Toth’un açıklama yaptığı sırada TFF temsilcisi, gazetecileri belirlenen alanı geçtikleri için uyararak, geri gitmeleri gerektiğini belirtti.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN SERT TEPKİ

Bu sırada oradan geçen Deniz Türüç, TFF temsilcisine tepki gösterdi. Deniz Türüç ve TFF temsilcisi arasında çıkan tartışma kısa sürede sona erdi. Rajmund Toth'un da açıklamasını kaldığı yerden sürdürdü.

"ÇOK SAVAŞTIK"

Sahadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Rajmund Toth, “İlk golü geçiş atağında yakaladık. Takım olarak bugün gerçekten çok savaştık. Şunu söyleyebilirim ki, bugün daha iyi olan taraf bizdik” dedi.