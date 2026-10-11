Trabzonspor kırılmadık rekor bırakmadı: Reis tarihe geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Thomas Reis tarihe geçti.

Galatasaray karşısındaki 4-0'lık zaferin ardından Samsun'da da gol yemeden kazanan bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis ve Mohamed Salah'ın performanslarıyla dikkat çeken istatistiklere imza attı.

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, Samsun deplasmanında da rakip fileleri üç kez havalandırdı ve kalesini gole kapattı. Üst üste iki maçta toplam 7 gol atan Karadeniz ekibi, hem teknik direktörü Thomas Reis hem de yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın elde ettiği istatistiklerle gündeme geldi.

THOMAS REIS TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının başında çıktığı ilk iki Süper Lig karşılaşmasını da kazanarak önemli bir başarı elde etti. Alman çalıştırıcı, bordo-mavili ekibin başında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u ise 3-0 mağlup etti.

Reis, 2015 yılında Shota Arveladze'nin ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu.

Deneyimli teknik adam, ilk iki karşılaşmada takımına en az üçer gol attırarak Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında bu başarıya ulaşan ilk yabancı teknik direktör unvanını da elde etti. Bordo-mavili ekip, Reis yönetiminde hücumdaki etkili görüntüsünü sürdürürken savunmada da rakiplerine gol fırsatı vermedi.

MOHAMED SALAH'TAN 7 MAÇTA 10 GOL KATKISI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, ligdeki performansıyla dikkat çeken bir istatistiğin sahibi oldu. Opta'nın detaylı verilerinin tutulduğu 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk yedi maçında 10 gole doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu olan Salah, yedi gol ve üç asistlik performans sergiledi.

Samsunspor karşılaşmasında da takımının hücum organizasyonlarında etkili olan yıldız futbolcu, gol ve asist katkılarıyla bordo-mavili ekibin skor gücünde önemli rol oynadı.

İlk yedi lig maçında ulaştığı 10 gol katkısıyla öne çıkan Salah, Trabzonspor'un sezonun bu bölümündeki başarılı sonuçlarında belirleyici isimlerden biri oldu.

36 YIL SONRA GELEN BAŞARI

Trabzonspor, Galatasaray ve Samsunspor karşılaşmalarının ilk yarılarında attığı gollerle kulüp tarihindeki dikkat çekici bir başarıyı tekrarladı.

Bordo-mavili ekip, hem Galatasaray hem de Samsunspor karşısında ilk 45 dakikada üçer gol kaydetti. Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Ekim 1990'dan sonra ikinci kez üst üste iki karşılaşmanın ilk yarısında üçer gol atmayı başardı.

Karadeniz temsilcisi, Samsunspor deplasmanında elde ettiği sonuçla dış sahadaki başarılı performansını da sürdürdü. Bordo-mavililer, Samsunspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını da 3-0 kazanarak Mayıs 1997'den bu yana ilk kez bu deplasmanda üst üste iki karşılaşmadan gol yemeden galip ayrıldı.

Trabzonspor, böylece Samsunspor deplasmanındaki son iki lig mücadelesinde altı gol atarken kalesini gole kapatmayı başardı.

TOPLA OYNAMADA SAMSUNSPOR İKİLİ MÜCADELEDE TRABZONSPOR

Samsunspor karşısında topla oynama oranında rakibinin gerisinde kalan Trabzonspor, ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle öne çıktı.

Karşılaşmada ev sahibi Samsunspor yüzde 56, Trabzonspor ise yüzde 44 topla oynama oranına ulaştı. Ancak ikili mücadelelerde bordo-mavili ekip 57 kez üstünlük sağlarken Samsunspor 27 mücadeleyi kazanabildi.

Hava toplarında da Trabzonspor'un üstünlüğü vardı. Karadeniz ekibi bu alanda 13-8'lik avantaj yakaladı. Pas arası istatistiğinde ise Samsunspor 13, Trabzonspor 7 kez rakibinin pasını kesti.

Trabzonspor, istatistiklerde topla oynama oranının gerisinde kalmasına rağmen mücadele gücü ve hücumdaki etkinliğiyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Üst üste iki maçta alınan sonuçlar, bordo-mavili ekibin ligdeki yükselişini sürdürmesi açısından önemli bir gösterge oldu.