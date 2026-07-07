Trabzonspor 2.5 milyon euroya aldı 500 bin euroya Çorum FK'ya sattı

Trabzonspor, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'ya 2024'te 2.5 milyon euro ödeyerek Portekiz'in Braga takımından transfer etmişti.

Bordo mavili kulüpte bekleneni veremeyen Serdar'ın yeni kulübü Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK'ya sattı.

23 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Çorum FK formasını giyecek.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü'nden transferle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 500.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca; Çorum Futbol Kulübü, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %50'sini ödeyecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı arasındaki 05.09.2024 başlangıç ve 30.06.2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."