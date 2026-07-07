Çorum FK'da Uğur Uçar depremi!

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, yeni sezona Fenerbahçe Kulübü'nün Düzce Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde çalışarak hazırlanıyor.

Kırmızı siyahlılardan yeni transfer haberleri beklenirken, teknik direktör Uğur Uçar'ın aldığı karar deprem etkisi yarattı.

Uçar, kadrolarına yeni oyuncuların katılacağını, yönetimle uyumlu olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.

3 FUTBOLCUYU GÖNDERDİ

Ancak teknik direktör Uğur Uçar, kamptaki futbolcu sayısını azalttı. Çorum Haber'den Rıfat Kara'nın haberine göre; Uçar'ın değerlendirmesiyle 3 futbolcu kamptan gönderildi.

Uğur Uçar'ın Joseph Attamah, İbrahim Sehic ve Atakan Cangöz'ü istemediğini bildirdi.

Bu 3 futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için süre verildiği de haberde yer aldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Ancak bu 3 futbolcunun Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamptan ayrıldıkları bildirildi.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR

Bu arada Çorum FK yönetiminin transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bazı transferlerde son aşamaya geldiği, yeni transferlerin Topuk Yaylası'ndaki kampa katılmalarının beklendiği öğrenildi.