Torreira'dan Barcelona maçı öncesi göz dağı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Rakiplerini detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılı formayı korumak için savaşacağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da Lucas Torreira, kritik mücadele öncesinde TNT Sports'a konuştu. Kasımpaşa maçının ardından İspanyol ekibine yönelik hazırlıklarını değerlendiren Uruguaylı futbolcu, takımının maç planını ve Galatasaray'a duyduğu bağlılığı anlattı.

"BARCELONA'YI ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK"

Barcelona'nın hücum gücüne dikkat çeken Torreira, rakibin hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansı incelediklerini belirtti.

Uruguaylı futbolcu, karşılaşmada savunma disiplinini koruyarak doğru anlarda hücuma çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Torreira, hazırlık sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa maçının ardından Barcelona'yı çok iyi analiz ettik. Ligde attıkları golleri, Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını... Savunma yapıp kendi silahlarımızla doğru zamanda hücum etmeye çalışacağız."

TORREİRA'DAN GALATASARAY İÇİN FEDAKÂRLIK MESAJI

Sarı-kırmızılı ekibin büyük maçlarda önemli sonuçlar elde etme tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Torreira, kulübe duyduğu sevgiyi de dile getirdi.

Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı her maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten deneyimli oyuncu, taraftarlara da güçlü bir mesaj verdi.

Torreira, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Galatasaray böyle gecelere alışık, geçmişte çok büyük maçlar kazandık. Kulübe çok büyük sevgi besliyorum ve oynadığım her maçta canım pahasına oynamaya ve bu formayı savunmaya devam edeceğim."