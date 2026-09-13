Toprak Razgatlıoğlu San Marino'da 12. oldu

Sezonun 14. yarışı, İtalya’nın Rimini kentindeki 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

MARC MARQUEZ 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Padyuma üç İspanyol pilot çıkarken Marc Marquez, 41 dakika 13.01 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı ve bu sezon 5. etap galibiyetini elde etti.

Marquez, genel klasmanda da Jorge Martin ile puanını eşitledi ve zirveyi paylaştı.

BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez, liderin 0.657 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM takımının sürücüsü Pedro Acosta ise 2.326 saniye farkla üçüncü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 12. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 28.031 saniye arkasında bitirerek 12. sırayı aldı.

GENEL KLASMANDA 21. SIRADA

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Sezonun 15. etabı Avusturya Grand Prix'si, 20 Eylül'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 274

2. Jorge Martin (İspanya): 274

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 241

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223

5. Pedro Acosta (İspanya): 209

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18