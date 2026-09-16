Reis'i bekleyen kötü haberi Trabzonspor'un efsane oyuncusu Tolunay Kafkas duyurdu.

Deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis'ı mercek altına aldı. Kafkas, yayıncı kuruluştaki ropörtajında Alman çalıştırıcının kişiliğine ve tecrübesine güvendiğini belirtirken, asıl belirleyici noktanın sahaya yansıyacak oyun fikri olacağının altını çizdi.

LİGİ VE CAMİAYI TANIYOR AMA

Kafkas'a göre Reis'ın en büyük avantajı, Süper Lig'e yabancı olmaması. Samsunspor'da elde ettiği sonuçların, Alman teknik adamın hem ligin temposunu hem de Trabzonspor'un iç dinamiklerini yakından tanıdığını gösterdiğini söyleyen Kafkas, Reis'ın bordo-mavili camianın beklentilerine yanıt verebilecek düzeyde bir isim olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

Samsunspor'da yakaladığı başarılar, ligde çalışmış, ligi tanımış ve Trabzonspor camiasını bence yakından bilen bir teknik adam. Yani Trabzonspor'un beklentilerine cevap verebilecek düzeyde bir teknik adam. Kendi de bu camianın en azından şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük, kovalayabilecek bir kadro yapısına sahip olduğunu biliyor. Bence en önemli etkenlerden bir tanesi bu olmuştur.

"ADALETLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Reis'ın karakter yapısına özellikle vurgu yapan Kafkas, onu soyunma odasında dengeyi kurabilen, oyuncular arasında ayrım gözetmeyen bir profil olarak tanımladı. Kafkas'ın ifadesiyle Reis "adaletli bir teknik direktör" ve bu özellik, iç dengelerin hassas olduğu büyük kulüplerde çoğu zaman taktik bilgi kadar kıymetli bir donanım.

ZORLANACAĞI TEK NOKTAYI AÇIKLADI

Kafkas, Reis'i bekleyen tehlikeyi açıklarken de "Ben çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Adaletli bir teknik direktör. Bir tek zorlanacağı iş, oyuncu yapısıyla ilgili nasıl bir oyun anlayışı ortaya koyacak, bu çok önemli. Çünkü kendisi biraz ikinci bölgede bekleyen, pres ve geçişe dayalı bir oyun anlayışına sahip. Zaman zaman da uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Beklenti çok yüksek olduğu için de taraftarın, Trabzonspor takımının bir oyun anlayışı ve felsefesi var.

Devamlı baskı yapan, topu en kısa sürede kazanan, çok çabuk geçiş yapabilen, agresif bir takım istiyor Trabzonspor taraftarı. Geçmişteki DNA'sı ve genleri böyleydi. Umarım buna ayak uyduracaktır. Yani taraftarın beklentisi, şehrin, kulübün bir DNA'sı var. Eldeki oyuncu yapısına göre de doğru bir oyun modeli eğer sahaya yansıtabilirse Thomas Reis'ın ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hem başkana, hem yönetim kuruluna bu zorlu süreçte en kısa sürede de teknik adamı özellikle Galatasaray maçına hazır çıkaracakları için de teşekkür etmek lazım" ifadelerini kullandı.