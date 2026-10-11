Thomas Reis Trabzonspor'un hasretini bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak deplasmanda 153 gün sonra kazanmayı başardı. Bordo-mavililer, bu sonuçla dış sahadaki kötü gidişatını sonlandırdı.

ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI

Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında iç sahada oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, deplasman maçlarında ise istediği sonuçları alamamıştı.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada ise TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Samsunspor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle bu kötü seriye son veren bordo-mavililer, böylece dış sahada uzun süredir beklediği galibiyete ulaştı.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ KARŞISINDAYDI

Trabzonspor, deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti. 9 Mayıs'ta İstanbul'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından çıktığı üç deplasman maçında galibiyet alamadı.

Samsunspor karşısında üç golle kazanmayı başaran Karadeniz ekibi, 153 gün sonra deplasmanda galip gelerek bu hasrete nokta koydu.

THOMAS REİS ESKİ TAKIMINA KARŞI KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon oynadığı dört deplasman karşılaşmasında üç farklı teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalınan ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olunan maçlarda takımın başında Fatih Tekke yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilgide ise geçici olarak göreve getirilen Hüseyin Çimşir takımı yönetti.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Konyaspor maçından sonra Hüseyin Çimşir'in geçici görevini tamamlamasıyla Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.

Alman teknik adam, eski takımı Samsunspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyetle Trabzonspor'un deplasman galibiyeti hasretini sona erdirdi.