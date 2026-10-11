5 maçta 5 kez yenildi 12 gol yedi ateş çemberine indi: "Bu mantalitede olan biriyim" dedi

Takımı son 5 maçta 5 kez yenildi. Üstelik 12 gol yedi ve ateş çemberine (düşme hattına) indi. Maçtan sonra ise "Ben savaşçıyım. Bu mantalitede olan biriyim" dedi.

Samsunspor, yenilgilerine bir yenisini daha ekledi. Trabzonspor'a kendi sahasında 3-0 mağlup oldu. Ligde 4 puanda kaldı, 16. sıraya, düşme hattına girdi. Teknik direktör Thorsten Fink ise mücadeleye devam edeceğini söyledi.

"BU MANTALİTEDE OLAN BİRİYİM"

Fink şu ifadeleri kullandı:

"Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı biriyim. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Gelecek adına umut vadeden kalitede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına çok ama çok üzgünüz. Çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Daha fazla maçı kazanmayı isteyebilirdik ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim ama sadece benim kararım değil, aynı zamanda kulübümüzün de kararı önemli sonuçta."