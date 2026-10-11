Tanju Çolak: Reis ders verdi!

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında "Gidişatı hiç iyi görmüyorum. Reis ders verdi" dedi.

Çolak, Samsunspor'un Trabzonspor'a 3-0 yenildiği maçı değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor maça coşkulu ve istekli başladı. Ancak bu görüntü kısa sürdü! Okan'ın kritik kurtarışları ve Tomasson'un golü önleyen müdahalesi olmasa daha erken geriye düşebilirdik. Coulibaly'nin hazırladığı pozisyonda Bayo'nun topa dokunamaması ise kaçan önemli bir fırsattı.

Sonrasında yaşananlar tam anlamıyla savunma rezaletiydi! Mustafa sol kanattan elini kolunu sallayarak geldi, Muçi'ye golü attırdı. Okan, kornerden gelen topu Nwaiwu'nun önüne bırakarak ikinci golü adeta hediye etti. Üçüncü golde ise önce akılalmaz bir pas hatası, ardından Yunus Emre Çift'in Franculino karşısındaki amatörce savunması! Sadece 12 dakikada üç gol yedik. Bu nasıl savunma, bu nasıl kademe anlayışı? Bu futbolcular hafta boyunca ne çalışıyor?

Trabzonspor'da Melih'in 43. dakikada Watt'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmesiyle maçın bütün dengesi değişti. Samsunspor ikinci yarının tamamını on kişilik rakibine karşı oynadı. Rakibi sahasına hapsettik, adeta tek kale oynadık. Üç topumuz direkten döndü, Coulibaly ve Tavşan'la inanılmaz fırsatlar kaçırdık. Şanssızdık, kabul ediyorum! Ama 23 şut çekip tek gol atamıyorsan bütün suçu şansa yükleyemezsin. İlk yarıda savunmayı beceremedik, ikinci yarıda gol atmayı!

"REİS'İN ÖĞRENCİLERİ FUTBOL DERSİ VERDİ"

Guarino'ya ayrıca bir parantez açmak zorundayım. Bu futbolcu tam anlamıyla pimi çekilmiş bomba! Top ayağına geldiğinde insanın yüreği ağzına geliyor. Nereye pas vereceğini, nerede duracağını bilmiyor. Bu adamı kim izledi, kim beğendi, kim transfer etti? Çok mu aradınız böyle bir stoperi? Samsunspor'un savunması futbol öğrenme merkezi mi? Bu formayı giymek bu kadar mı kolaylaştı?

Gelelim Thorsten Fink'e! Hocam, sen bu takıma ne çalıştırıyorsun? Savunma yerleşimi yok, kademe anlayışı yok, pas organizasyonu yok! Futbolcular sahada birbirinden habersiz. İlk yarıda üç gol yiyen, ikinci yarıda on kişilik rakibine karşı sayısız fırsatı harcayan bir takımın teknik direktörü bu tablonun sorumluluğundan kaçamaz!

Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Thomas Reis'in öğrencileri ilk yarıda futbol dersi verdi. Üstelik uzatmalarda Cabral'ın pozisyonunda Okan dördüncü golü de önledi. Samsunspor açısından asıl acı olan, rakibin on kişi kalmasına rağmen sonucu değiştirememekti."