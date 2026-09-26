Tanju Çolak Galatasaray ile ilişkisi biten ismi açıkladı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Kulp YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Çolak, son dönemde eleştirilerin odağında olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında da konuştu.

''GALATASARAY'LA İLİŞKİSİ PSİKOLOJİK OLARAK BİTTİ''

Okan Buruk'un Galatasaray ile olan ilişkisinin psikolojik olarak bittiğini aktaran Çolak, "Bana göre Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilişkisi psikolojik olarak bitti gibi. Açık ve net. Artık sevmiyorlar, artık taraftar istemiyor, isyan ediyor. Bu mağlubiyeti kabullenemiyor. Şimdi bu mağlubiyeti kabul etmeyen bir taraftar olursa onun baskısı yönetime gitmiyor mu? Türkiye'de taraftar, teknik direktörü seçip sunmuyor mu? Taraftarın zaman zaman dediği olmuyor mu? Yani şu anda Okan Buruk zor günler geçiriyor." dedi.

''OKAN BURUK'UN TAKTİĞİ NE?''

Konuşmasını sürdüren Tanju Çolak, "Okan Buruk'un taktiği ne? Okan Buruk hangi taktikle oynuyor? Neye göre futbolcu değişimi yapıyor? Neye göre defansif oynuyor? Orta sahadaki geçişleri Trabzonspor bir Salah'la yapıyorsa, senin elinde Leao, Barış Alper Yılmaz, Sane, Yunus Akgün var. Hocam yapsana, bunlardan bir şey yapsana!" yorumunu yaptı.