Klopp’tan Beşiktaşlı yıldız için sürpriz karar! İlk 11’de sahne onun

Almanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Yunanistan karşısında galibiyet arıyor. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha maçına çıkacak olan Panzerler'de karşılaşma öncesi en dikkat çeken gelişme kalede yaşandı.

Klopp, Hollanda maçında görev yapan Marc-Andre ter Stegen'in yerine Beşiktaşlı Alexander Nübel'e forma vereceğini açıkladı.

KLOPP KARARINI AÇIKLADI

Yunanistan karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Jürgen Klopp, kaleci tercihiyle ilgili soruya net yanıt verdi.

Alman teknik adam, karşılaşmada Alexander Nübel'in görev yapacağını belirterek, “Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak.” ifadelerini kullandı.

Bu kararla birlikte Beşiktaş forması giyen Nübel, Almanya Milli Takımı'nın önemli bir organizasyonundaki mücadelesinde kaleyi devralma fırsatı yakalayacak.

TER STEGEN'E KLOPP'TAN DESTEK

Klopp, kalede değişiklik yapacağını açıklarken Marc-Andre ter Stegen hakkında gelen eleştirilere de değindi.

Deneyimli teknik adam, tecrübeli kaleciye yönelik eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu belirtirken, Ter Stegen'in performansından memnun olduğunu ifade etti.

Ter Stegen, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynadığı ilk karşılaşmada kaleyi korumuştu.

NÜBEL'İN BEŞİKTAŞ'TAKİ İSTATİSTİKLERİ

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımda şu ana kadar 13 karşılaşmada görev yaptı.

29 yaşındaki file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken 7 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi.

Nübel'in Almanya Milli Takımı kariyerinde ise şu ana kadar 3 maç bulunuyor.

GÖZLER BEŞİKTAŞLI FİLE BEKÇİSİNDE

Klopp'un aldığı kararın ardından futbolseverlerin gözü Yunanistan karşılaşmasında Alexander Nübel'in üzerinde olacak. Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından Almanya Milli Takımı'nda yeniden forma şansı bulan Nübel, Klopp'un güvenini sahada karşılamaya çalışacak.