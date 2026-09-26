Selimiye Losta Spor'dan art arda transfer hamlesi: Resmen açıklandı

Muğla Süper Amatör 1. Lig B Grubu ekiplerinden Selimiye Losta Spor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SELİMİYE LOSTA SPOR'DAN 2 İMZA DAHA

Daha önce Ömercan Kiraz, Oğuzhan Karakoç, Hasan İnci ve Görkem Aygün'ü kadrosuna katan Selimiye Losta Spor'dan 2 transfer daha geldi.

Yeşil-beyazlılar kadrosunu Samet Kalaç ve Buğrahan Yılmaz ile güçlendirdi. İkili düzenlenen törenle imzayı attı. Törene Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya da bizzat katıldı.

Muğla ekibinden transferlere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Selimiye Losta Spor, yeni sezon kadrosunu Samet Kalaç ile güçlendiriyor. Sahadaki duruşuna ve mücadele gücüne güveniyoruz. Şimdi aynı hedef için, aynı armaya omuz verme zamanı. Hoş geldin Samet. Yeşil-beyaz forma sana yakışacak.

Altınordu ve Göztepe altyapılarında yetişen, Muğlaspor A Takımı’nda üç sezon forma giyen ve Ortaca Belediyespor ile BAL Ligi’nde mücadele eden orta saha oyuncusu Buğrahan Yılmaz, Selimiye Losta Spor’da! Farklı seviyelerde edindiği tecrübeyle orta sahamıza güç katacağına inanıyoruz. Şimdi yeni hedefler için aynı armanın altında buluşuyoruz.