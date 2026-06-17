TFF'nin kararını beklerken seçim tarihi açıklandı

Zonguldak Kömürspor, takımının haksız yere küme düştüğünü belirterek 2. Lig hakkının yeniden verilmesi için çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

Ankaraspor ile Nazillispor arasındaki maçta yaşanan olaylar sonrası TFF'ye başvuran Zonguldak temsilcisi seçime gidiyor.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Köklü çınar Zonguldakspor, hem idari hem de sportif alanda tam bir yenilenme kararı aldı. Kırmızı - Lacivertli kulübün mevcut yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı alarak camianın önüne kapsamlı bir değişim programı koydu.

SEÇİM 3 TEMMUZ'DA

Olağanüstü genel kurul 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Önemli Kongrenin ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, tüzük gereği bir sonraki haftaya ertelenmesi bekleniyor. Ancak yönetimin ve camianın hedefi, ilk toplantıda gerekli katılımı sağlayarak yeni sezon planlamasına zaman kaybetmeden başlamak.