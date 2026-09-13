TFF'nin desteğini yetersiz buldular: 34 kulüp lige katılmama kararı aldı

Bu sezon ilk kez yeni formatta oynanacak olan Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (Eski adıyla Bölgesel Amatör Lig) takımlar geri adım attı.

34 KULÜP KATILMAMA KARARI ALDI

Artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle ayakta durmakta zorlanan pek çok takım bu sezon PGL'ye katılmama kararı aldı.

Medyabar'da yer alan habere göre; katılmaya hak kazanmalarına rağmen 34 kulüp, ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle PGL'ye katılmadı.

DESTEĞİN ARTMASINI TALEP EDİYORLAR

Lisans, transfer, ulaşım, konaklama, maaş ve ekipman giderlerini artık karşılayamadıklarını belirten kulüpler, TFF'den daha yüksek miktarlarda yardım gelmesini talep ediyor.

250 BİN TL KATILIM ÜCRETİ VAR

TFF, PGL'ye katılacak olan kulüplerden, lige katılım bedeli olarak 250 bin TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olarak 750 bin TL nakit veya banka teminat mektubu talep ediyor.