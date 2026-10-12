TFF'den merakla beklenen hakem kararı çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından hakem atamaları için Anthony Taylor'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 7. haftanın atamaları MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından gerçekleştirilirken yeni bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNA KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

HT Spor'un haberine göre; Anthony Taylor sezon sonuna kadar MHK'deki bu görevine devam edecek. Taylor, eski hakem Alan Snoddy ile birlikte hakem atamaları ve yönetiminden sorumlu olacak.

TFF NE DEMİŞTİ?

TFF 7. hafta öncesi yaptığı açıklamada hakem atamaları için "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır" demişti.