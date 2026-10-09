Son Dakika | TFF'de seçim kararı çıkmadı: 5 İstifa daha

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ‘Hakemler Dosyası’ soruşturması, milli takımın gidişatı ve olağanüstü seçim gündemini tartışmak üzere bir araya geldi.

HACIOSMANOĞLU’NDAN YOLA DEVAM KARARI

TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu yola devam kararı aldı. Hacıosmanoğlu’na bazı yönetim kurulu üyelerinden de destek geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada seçimin takvimde yer aldığı gibi sezon sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

5 YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan Hacıosmanoğlu’nun devam kararına yönetimden yönetimden bazı isimler muhalefet etti. Başta TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz olmak üzere 5 isim hemen seçime gidilmesini talep etti. Ancak istediğini alamayan Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti.

MONTELLA’YLA YOLLAR AYRILDI

Toplantıda ayrıca bir de ayrılık kararı çıktı. Art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yla yollar ayrıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz'ın yerine Sayın Serdar Yıldız atanmıştır.

Ayrıca TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu da TFF Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır.