TFF yeni sezon için kararını verdi: Süper Lig'in ismi değişti
Yeni sezonun başlamasına günler kala TFF Süper Lig'in yeni ismini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunu "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynatılmasına karar verdi.
AVRUPA'DA TARİHE GEÇEN TEKNİK ADAM
1926 yılında Aydın'da doğan Adnan Süvari, teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka Spor Kulübü'nde başladı. Asıl büyük başarılarını Göztepe'de yakalayan Süvari, 1968-1969 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı. Bu başarılarla bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör olarak tarihe adını yazdırdı.
KUPALAR VE MİLLİ TAKIM GÖREVİ
Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. Süvari, 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken aynı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlendi.
TFF'DE DE HİZMET VERDİ
Sahalardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de önemli görevler üstlenen Süvari, 1964-1965 yıllarında yönetim kurulunda yer aldı. 1976-1977 döneminde Asbaşkanlık görevini yürüten Süvari, 1980 yılında da federasyon yönetiminde görev alarak Türk futboluna hizmet etmeyi sürdürdü.