TFF eski başkan vekili Mecnun Otyakmaz'dan istifalar hakkında çarpıcı açıklama

TFF'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden isimlerden biri olan Mecnun Otyakmaz, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." dedi.

TFF'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin görevinden istifa etti.

MONTELLA'NIN GÖREVİNE DE SON VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine son verildi.

YERİNE KİM GELECEK ?

Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'ın başına kimin geçeceği merak edilmeye başlandı. TFF'nin yeni teknik direktörün kim olacağına ve göreve başlama sürecine ilişkin yapacağı açıklamalar bekleniyor.