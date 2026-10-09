Son dakika | Montella ile yollar ayrıldı

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ayrılık kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yaşanan hareketli sürecin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında karar verildi. TFF, Montella ile yola devam edilmeyeceğini açıklarken, federasyon yönetiminin olağan seçimli genel kurula kadar görevini sürdüreceğini duyurdu.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği belirtildi.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI

TFF'nin açıklamasında, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığı bildirildi. Böylece milli takımın teknik direktörlük görevine ilişkin süreçte yeni bir döneme girildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF YÖNETİMİNDE İKİ YENİ ATAMA

Federasyon, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildiğini duyurdu.

GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNE YENİ ATAMA

TFF açıklamasında, geçtiğimiz günlerde istifasını yönetime sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine, mevcut TFF Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun atandığı da belirtildi.

Federasyondaki yönetim değişiklikleri ve Montella kararı, Türk futbolunun gündeminde yeni gelişmeleri beraberinde getirdi.