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TFF 3. Lig ekibini satın alır almaz yıkan gelişme

Tire 2021 FK'yı devralan Gaziemir Spor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. İzmir ekibinde Umut Can Çoban sezon başlamadan ameliyat olmak zorunda kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 3. Lig ekibini satın alır almaz yıkan gelişme

3'üncü Lig'in yeni kulüplerinden Gaziemir Spor, sezon başlamadan sakatlık kabusu yaşadı. Yeşil-beyazlı ekipte sol kanat Umut Can Çoban (24), dizinden ön çapraz bağ ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Can Çoban, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ön çapraz bağ ameliyatını başarıyla geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak yeniden formasına kavuşacağına ve sahalara daha güçlü döneceğine yürekten inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, Umut Can'a sabır, güç ve acil şifalar diliyoruz. Seni yeniden yeşil sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Geçmiş olsun Umut Can" denildi.

TFF 3. Lig ekibini satın alır almaz yıkan gelişme - Resim : 1

TİRE 2021 FK'YI DEVRALDILAR

Geçen sezon Tire 2021 FK'da görev yapan Umut Can, kulübü devralan Gaziemir Spor'la yola devam etme kararı aldı.

MENEMEN FK'YI 2 GOLLE GEÇTİLER

Gaziemir Spor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziemir'in gollerini 51'inci dakikada İsmail Kaçaranoğlu ve 79'uncu dakikada Gökhan Bozca attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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