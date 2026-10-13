Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan program çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Erzincanspor'un çalışmaları ve kulübün hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAHÇELİ'YE ERZİNCANSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Erzincanspor yönetimi tarafından Devlet Bahçeli'ye kulüp forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulüp yetkilileri, Bahçeli'ye Erzincanspor'a verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

"MAÇA GELMEK İSTİYORUM" MESAJI

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Devlet Bahçeli'nin Erzincanspor'u yakından takip ettiğini ifade ettiği ve ilk fırsatta takımın bir maçını tribünden izlemek istediğini belirttiği aktarıldı.

ANKARA TEMASLARI SÜRECEK

Ligde haftayı maç yapmadan geçirecek olan Erzincanspor yönetiminin Ankara'daki temaslarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı kulübün, çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek kulübün geleceğine yönelik projeler üzerinde temaslarda bulunacağı öğrenildi.