Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TFF 2. Lig takımı bay geçti: Devlet Bahçeli maç sözü verdi

TFF 2. Lig takımı bay geçti: Devlet Bahçeli maç sözü verdi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Erzincanspor'da yönetim bay geçilen haftada Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 2. Lig takımı bay geçti: Devlet Bahçeli maç sözü verdi

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan program çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Erzincanspor'un çalışmaları ve kulübün hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAHÇELİ'YE ERZİNCANSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında Erzincanspor yönetimi tarafından Devlet Bahçeli'ye kulüp forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulüp yetkilileri, Bahçeli'ye Erzincanspor'a verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

"MAÇA GELMEK İSTİYORUM" MESAJI

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Devlet Bahçeli'nin Erzincanspor'u yakından takip ettiğini ifade ettiği ve ilk fırsatta takımın bir maçını tribünden izlemek istediğini belirttiği aktarıldı.

TFF 2. Lig takımı bay geçti: Devlet Bahçeli maç sözü verdi - Resim : 1

ANKARA TEMASLARI SÜRECEK

Ligde haftayı maç yapmadan geçirecek olan Erzincanspor yönetiminin Ankara'daki temaslarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı kulübün, çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek kulübün geleceğine yönelik projeler üzerinde temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzincan Devlet Bahçeli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro