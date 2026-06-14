TFF 2. Lig ekibini satmak için para istemedi: Talebi şaşkınlık yarattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da A takımı devretmek isteyen başkan Seyit Mehmet Özkan'ın devir işlemi için yatırımcı adaylarından bir bedel talep etmediği iddia edildi.

TRANSFER ÜCRETİ PAYLARINI İSTİYOR

Seyit Mehmet Özkan'ın altyapıdan yetişip farklı kulüplerde forma giyen genç oyuncuların ikinci satışlarından gelecek transfer ücreti paylarını talep ettiği bildirildi.

Altınordu geçen sezon altyapısını dağıtıp genç oyuncularını Süper Lig kulüplerine bedelsiz göndermiş, ancak sözleşmelere bir sonraki transferden yüzde 50 pay alma şartı eklemişti.

KULÜBÜN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYİNCE ANLAŞMA YATTI

Şimdiye kadar biri Ankara, diğeri İzmir Torbalı'dan olmak üzere iki yatırımcı ile ciddi görüşmeler yapıldığı ancak anlaşma sağlanamadığı gelen haberler arasında. Torbalı'daki yatırımcının kulübün ismini değiştirmek istediği, Seyit Mehmet Özkan'ın bu talebi kabul etmediği dile getirildi. Altınordu Başkanı Özkan, futbol okullarını, kulübün tesislerini ve minik yaş gruplarındaki takımları bünyesinde tutmayı planlıyor.