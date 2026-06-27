TFF 2. Lig ekibi 49 günde görevine son verdi
Aliağa FK, 49 gün önce göreve getirdiği sportif direktör Erdem Özgenç'le yolların ayrıldığını açıkladı.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi, sportif direktörlük görevinde bulunan Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı.
ERDEM ÖZGENÇ İLE YOLLAR AYRILDI
Aliağa FK'dan konuya dair yapılan açıklamada "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
GÖREVE 49 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI
Erdem Özgenç, Aliağa FK'daki görevine sadece 49 gün önce başlamıştı. Ayrılık kararının neden alındığı bilinmiyor.
ABDURRAHMAN ÜRESİN DE GİTTİ
İzmir kulübü ayrıca Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de yolların ayrıldığını duyurdu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi