Halk TV Spor TFF 2 haftada küme düşürdü: Her şey bitti derken bir kötü haber daha geldi

TFF 2 haftada küme düşürdü: Her şey bitti derken bir kötü haber daha geldi Ligdeki iki maçına çıkmadığı için küme düşen Yeni Malatyaspor'a Türkiye Kupası nedeniyle bir ceza daha gelecek.