TFF 2 haftada küme düşürdü: Her şey bitti derken bir kötü haber daha geldi
Ligdeki iki maçına çıkmadığı için küme düşen Yeni Malatyaspor'a Türkiye Kupası nedeniyle bir ceza daha gelecek.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor sezona katılmama kararı aldı. Ligdeki ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor, TFF'nin kararıyla küme düşürüldü.
YENİ MALATYASPOR'A CEZA KAPIDA
Yeni Malatyaspor için her şey bitti derken TFF'den bir açıklama daha geldi. TFF, Türkiye Kupası'nda oynanması planlanan Adanaspor maçına çıkmadığı için Yeni Malatyaspor'u PFDK'ya sevk etti.
TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 16.09.2026 tarihinde oynanması gereken ADANASPOR A.Ş.- YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 10/1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GEÇTİĞİMİZ SEZON DA LİGDEN ÇEKİLDİLER
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor sezona başlasa da kısa süre sonra ligden çekildi.