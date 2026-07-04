TFF 1. Lig'e çıkan Mardin 1969 Spor ilk iş Süper Lig'den transfer yaptı
Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Eray Korkmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
ERAY KORKMAZ İMZAYI ATTI
Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
ESENLER EROKSPOR'DA KİRALIK OYNADI
Geride kalan sezonu Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçiren Eray Korkmaz, 22 maçta forma giydi. Bin 552 dakika sahada kalan deneyimli sağ bek gol ya da asist kaydedemedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi