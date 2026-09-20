TFF 1. Lig ekibinin genç yıldızı maç sonu kalp krizi geçirdi
Manisa FK maçının ardından dönüş yoluna geçen İstanbulspor'da futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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1’inci Lig'in 8’inci haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor maçının ardından dönüşe geçen İstanbul ekibinde futbolcu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İSTANBUL'A DÖNÜŞ YOLUNDA FENALAŞTI
Takımının uzatma anlarında Mustafa Sol’un golüyle 1-0 kazanıp ilk galibiyetini aldığı maçta 90 dakika forma giyen 19 yaşındaki Gambiyalı ön libero dönüş yolunda fenalaştı.
KALP KRİZİ ŞÜPHESİ
Kafile otobüsünde İstanbul’a dönerken Manisa Kırkağaç yakınlarında rahatsızlanan Mendy kalp krizi şüphesiyle önce Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne, ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Mendy’nin Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet Mendy’nin rahatsızlığıyla büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi