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Halk TV Spor TFF 1. Lig ekibi yeni stadını bin 738 kilometre ötede buldu: 5 yıldır kimse kullanmıyordu

TFF 1. Lig ekibi yeni stadını bin 738 kilometre ötede buldu: 5 yıldır kimse kullanmıyordu

Van Atatürk Stadı'nın yıkımı nedeniyle sahasız kalan Vanspor maçlarını Akhisar'da oynayacak. Statta son lig maçı 5 yıl önce oynandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibi yeni stadını bin 738 kilometre ötede buldu: 5 yıldır kimse kullanmıyordu

TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor, 2026-2027 sezonundaki iç saha maçlarını Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Van Atatürk Stadı'nın yıkım sürecine girmesiyle uzun süredir stadyum arayan Vansporlu yetkililerin Akhisar'da karar kıldığı bildirildi.

SON LİG MAÇI 2021'DE OYNANDI

Temeli 6 Mart 2014 tarihinde atılan, 28 Ocak 2018 tarihinde ise hizmete açılan 12 bin 139 seyirci kapasiteli statta normal sezondaki son lig maçı 7 Mayıs 2021 tarihinde oynandı.

2023'TE PLAY-OFF FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

O tarihte ev sahibi Akhisarspor, Ümraniyespor'u konuk etmişti. Akhisarspor'un küme düşmesiyle birlikte 1'inci Lig'de normal sezonda Spor Toto Stadı'nda müsabaka oynanmadı. Akhisar, 8 Haziran 2023 tarihinde ise Bodrum FK - Pendikspor arasında oynanan 1'inci Lig Play-Off final maçına ev sahipliği yapmıştı.

Bodrum FK'yı finalde mağlup eden Pendikspor Akhisar'da tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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