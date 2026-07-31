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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı

TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'tan Devrim Şahin'i kiraladı. Bodrum FK ligin ilk haftasında Bursaspor'u konuk edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN DEVRİM ŞAHİN'İ KİRALADILAR

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki Devrim Şahin, Bodrum FK'ya kiralandı. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı - Resim : 1

LİGİN İLK HAFTASI BURSASPOR'U KONUK EDECEKLER

Bodrum FK yeni sezondaki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. 9 Ağustos Pazar günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan Bodrum FK - Bursaspor mücadelesi saat 21.30'da başlayacak.

A TAKIMLA 6 MAÇA ÇIKTI

Devrim Şahin geçtiğimiz sezon Beşiktaş A Takımı formasıyla 6 maçta forma giydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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