TFF 1. Lig ekibi Bursaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı
TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'tan Devrim Şahin'i kiraladı. Bodrum FK ligin ilk haftasında Bursaspor'u konuk edecek.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan transfer yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN DEVRİM ŞAHİN'İ KİRALADILAR
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki Devrim Şahin, Bodrum FK'ya kiralandı. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
LİGİN İLK HAFTASI BURSASPOR'U KONUK EDECEKLER
Bodrum FK yeni sezondaki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak. 9 Ağustos Pazar günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan Bodrum FK - Bursaspor mücadelesi saat 21.30'da başlayacak.
A TAKIMLA 6 MAÇA ÇIKTI
Devrim Şahin geçtiğimiz sezon Beşiktaş A Takımı formasıyla 6 maçta forma giydi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi