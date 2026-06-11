Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı: Hemen bir kriz ve probleme dönüşebiliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nı başına geçen Domenico Tedesco, Fenerbahçe dönemine dair açıklamalarda bulundu.

"KRİZE VE PROBLEME DÖNÜŞEBİLİYOR"

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine dikkat çeken Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor" dedi.

"HEMEN BİR GERGİNLİK OLUŞUYOR"

Galatasaray'ın galip gelmesinin baskı oluşturduğunu belirten Tedesco, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum" ifadelerini kullandı.

"BENİ HER ZAMAN MOTİVE ETTİ"

Fenerbahçe taraftarı için övgü dolu sözler sarf eden deneyimli teknik adam, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir" diye konuştu.