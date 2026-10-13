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Tedesco "Türkiye'ye dön" teklifini reddetti!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, "Türkiye'ye dön" teklifini reddetti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Tedesco "Türkiye'ye dön" teklifini reddetti!

Fenerbahçe'de görevine geçen sezon son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, "Türkiye'ye dön" teklifini reddetti.

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenildikten sonra teknik direktör Thorsten Fink ile yolları ayıran Samsunspor'un Tedesco'ye teklif yaptığı ileri sürüldü. Samsun Gazetesi'ndeki habere göre Samsunspor, Domenico Tedesco’ya haber göndererek sözlü teklif yaptığı iddia edildi.
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 45 resmi maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 maçı kaybetmişti.
Tedesco'nun Samsunspor'un teklifini reddettiği belirtildi.

EMRE BAYRAKTAR ÇALIŞTIRACAK

Samsunspor’da takımın yeni teknik direktör gelene kadar Analiz Departmanı Sorumlusu Emre Bayraktar’a emanet edilmesi bekleniyor.
Samsun Gazetesi'ndeki habere göre Bayraktar’ın, yeni teknik direktör belirlenene kadar antrenman programını yürütmesi ve takımın maç hazırlık sürecinde görev alması öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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