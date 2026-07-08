Tayfur Bingöl affını istedi

Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TAYFUR BİNGÖL AFFINI İSTEDİ

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon verdiği 15 gol sözünü tamamlayamadığı için üzgün olduğunu belirterek taraftarlardan affını istedi.

15 gol sözünü yeni sezonda gerçekleştirmek istediğini aktaran Bingöl, "Geçen sezon 15 gol sözü vermiştim. 5 golün yanı sıra asistlerle ve çok da gol kaçırarak maalesef tamamlayamadım. Hedefimi devam ettirmek istiyorum. Bu sezon aynı şekilde 15 gol ve hızlı bir başlangıç yapıp taraftarı coşturarak güzel bir sezon geçirmek istiyorum." dedi.

''FUTBOLU KOCAELİSPOR'DA BIRAKMAK İSTİYORUM''

Sözlerini sürdüren Tayfur Bingöl, "Arayanlara beni rahatsız etmemelerini söyledim. Tek konsantrasyonum Kocaelispor. Hiçbir takımı düşünmüyorum. Futbolu Kocaelispor'da bırakmak istiyorum. Taraftarla çok iyi bir bağ yakaladık. Onları çok seviyorum." yorumunu yaptı.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Geride bıraktığımız sezonda Kocaelispor formasıyla 33 maça çıkan Tayfur Bingöl, bu maçlarda 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Tayfur Bingöl'ün kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.