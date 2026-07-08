Beşiktaş bir transferi daha açıkladı

Beşiktaş kaleci rotasyonunu değiştirdi.

Siyah-beyazlılar, Doğan Alemdar'ı duyurmasının ardından Alexander Nübel ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN RESMİ AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Alexander Nübel, Beşiktaş'ta 1 numaralı formayı giyecek.

ALEXANDER NUBEL'İN KARİYERİ

Alexander Nübel, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Futbola Almanya’da başlayan Alman kaleci, gösterdiği performansla önce Schalke 04’te adından söz ettirdi.

Başarılı çıkışının ardından Bayern Münih’e transfer olan Nübel, düzenli forma şansı bulabilmek adına sırasıyla Monaco ve Stuttgart’ta kiralık olarak görev yaptı. Fransa ve Almanya’da edindiği tecrübeyle kariyerini olgunlaştıran 29 yaşındaki file bekçisi, şimdi siyah-beyazlı formayla Süper Lig’de başarı hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, deneyimli eldivenin liderliği ve uluslararası birikiminin takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Transfer, kulüp tarafından resmen duyuruldu.