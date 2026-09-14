Tanju Çolak çok kızdı: Açık açık söyledi

Eski milli futbolcu ve altın ayakkabılı gol kralı Tanju Çolak çok kızdı ve uyardı. Çolak, açık açık söyledi.

Tanju Çolak, Samsunspor'un kendi sahasında Çorum FK'ya 5-1 yenildiği maçı değerlendirirken, "5-1’lik mağlubiyet, sadece ağır bir skor değil; takımın bugünkü durumunu açık şekilde ortaya koyan bir alarmdır" dedi.

"ÇANLAR ÇALMAYA BAŞLAR"

Samsunspor'un durumunu açık açık söyleyen Çolak, "Önlerinde Erzurumspor maçı var. Samsunspor oradan da eli boş dönerse artık çanlar daha güçlü çalmaya başlar" ifadesini kullandı.

Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sahada mücadele görüntüsü yoktu. Bir tane oyuncunun şortu kirlenmedi. Formaları vardı ama ruhları yoktu. Kötü futbol oynayabilirsiniz, pas hatası yapabilirsiniz, gol kaçırabilirsiniz. Ama kötü koşma hakkınız yok.

Özellikle merkez savunmada Erakovic ve Guarino çok ağır kaldı. Pozisyon hataları, geç kalan kademeler, savunma arkasına verilen koşular… Bunlar profesyonel seviyede yapılmaması gereken hatalardı. Çorum FK da Jesus Ramirez, Cengiz Ünder ve Kyziridis ile bu zaafları çok iyi cezalandırdı.

Okan Kocuk da Cengiz Ünder’in ikinci golünde, bana göre, daha iyi reaksiyon verebilirdi. Diğer gollerde yapabileceği fazla bir şey yoktu ama bu golde onun da payı vardı.

Samsunspor hücumda da çok dağınıktı. Üçüncü bölgede pozisyona giriliyor ama oyuncular birbirine ikram yapıyor. Vurulacak yerde pas, pas verilecek yerde gereksiz bir tercih… Gol üretmekte zaten zorlanan bir takımın bu kadar kararsız olması kabul edilemez.

Şimdi sevgili Fink hocaya soruyorum: Bu takım hani üst düzey antrenman yapıyordu? Rakip oyuncular koşularda Samsunsporlu futbolculara metrelerce fark atıyorsa, fiziksel kalite nerede?

Sakatlar dönebilir. Kadro biraz daha güçlenebilir. Ama mesele sadece sakatlar değil. Takımın oyunu, temposu ve reaksiyonu kötü.

Ben açık söylüyorum: Bu kadro bu haliyle Süper Lig’de büyük hedefleri bırakın, 1. Lig’de bile şampiyonluğa oynayacak görüntü vermiyor. Orada bile orta sıraları zorlar.

Önlerinde Erzurumspor maçı var. Samsunspor oradan da eli boş dönerse artık çanlar daha güçlü çalmaya başlar. Çünkü mesele sadece 1-5 değil. Mesele, mücadele etmeyen, koşmayan ve reaksiyon vermeyen bir takım görüntüsü."