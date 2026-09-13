Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım çok sinirlendi: Taraftarı kulübe çağırdı

Bu sezon Süper Lig'de istenen başlangıcı yapamayan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım sinirlerine hakim olamadı.

"1 VERDİYSE 11 ALDI HODRİ MEYDAN"

Yüksel Yıldırım bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı "Samsunspor A.Ş’nin hisseleri Yüksel Yıldırım’ın. Samsunspor’un sahibi o değil. Samsunspor’u o kurmadı. Samsunspor’u Samsunspor o yapmadı. 1 verdiyse 11 aldı inkar ediyorsa HODRİ MEYDAN. Hesabı kitabı dökelim ortaya. SAMSUNSPOR’UN BİR SAHİBİ VAR ODA BİZİZ!!!!!!!" paylaşıma cevap verdi.

"KULÜBE GEL HESABINI KİTABINI GETİR"

Taraftarı kulübe çağıran Yüksel Yıldırım “Bu akşam kulübe gel. Hesabı kitabını getir. Yapalım. Hesabı görelim. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Banka cüzdanını da getir ki taraftar paralı yeni bir başkan görsün. Kulüp emin ellerde olsun. Sayende kulüp kapı kapı dilenmesin..." dedi.