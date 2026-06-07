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Halk TV Spor Takımı play-off'a çıkarmıştı: Teknik direktörü övüp gönderdiler

Takımı play-off'a çıkarmıştı: Teknik direktörü övüp gönderdiler

1. Lig'de 7. olarak Süper Lig için play-off oynayan ancak Çorum FK'ya elenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Başkent ekibi, Koşukavak için teşekkür mesajı paylaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Takımı play-off'a çıkarmıştı: Teknik direktörü övüp gönderdiler

1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a veda etti.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Keçiörengücü camiası olarak, kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak ve değerli ekibine, görev yaptıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri, emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Takımımızın play-off finallerine kadar yükselmesinde önemli pay sahibi olan Yalçın Koşukavak ve ekibi, çalışma disiplinleri, profesyonel yaklaşımları ve kulübümüze kattıkları değerlerle her zaman saygıyla anılacaktır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

Play-off mücadelesinde Arca Çorum FK'ya 1-0 kaybeden Koşukavak yönetimindeki başkent ekibi, ligde normal sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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