Fenerbahçe'de sandıklar kapandı: Oy verme işlemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için de sarı pusula kullanıldı.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDEKİ ARAS BAĞ'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Aras Bağ, sarı-lacivertli camiada gençlerin yolunu açmak istediklerini belirtti.

Bağ, seçimde harika bir katılım olduğunu belirterek, "Şu an çok mükemmel bir katılım var. Saat 14.30 itibarıyla 18 bin 325 kişi geldi. Bu da bizi mutlu ediyor. O kadar çok yere gitmemizin demek ki artılarını gördük. Dokunduğumuz her yerde şunu gördük. Çok ciddi bir olumlu geri dönüş aldık. 'Keşke biraz daha zamanımız olsaydı.' dedik. Keşke 81 ilimize tekrardan gidip herkese dokunabilseydik. Başkanımız öyle bir insan. Bunun da çok olumlu döndüğünü düşünüyoruz. Zaten inşallah sandıktan çıkan sonuçlarla bunu göstereceğimizi düşünüyoruz. Yorgunuz. Çok yorulduk bu süreçte ama mutluyuz. Fenerbahçe için bir saniyemizi bile boş geçirmedik. İnşallah kazanırsak da bunu tüm camiaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDEKİ YUSUF BUĞRA TANIK'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Yusuf Buğra Tanık, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Genel kurul üyelerinin kendilerine güvendiğini belirten Yusuf Buğra Tanık, "Yola birlik ve beraberlik adı altında çıktık. Seçilirsek bunu devam ettireceğiz. Genel kurul üyelerimizin onlara layık olacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. İnşallah şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçildikleri takdirde güçlü bir takım oluşturacaklarını aktaran Tanık, "Transfer, rakibimiz tarafından kampanya konusu edildi. Biz yıldız oyuncu alırız, en iyi hocayı da alırız. Bunları zaten yapacağız, önce birlik olalım. Ekonomik olarak güçlenelim ve şampiyon olalım. İki forvet ile anlaştık. Biri bitti, diğeri de bitmek üzere. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Hırslı ve duruş gösteren oyuncuları almamız lazım. Bize ruh lazım. Bunu istiyoruz. Önce ekonomiyi düzeltip şampiyon yapma günü. Herkesi sandığa davet ediyoruz." şeklinde konuştu.