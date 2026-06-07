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Halk TV Spor Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu, eski yönetici iş insanı Abdullah Kiğılı'nın kendilerini destekleyeceğini duyurdu. Uslu, ''Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, eski yöneticilerden Abdullah Kiğılı'nın kendilerini desteklediğini söyledi.

Uslu, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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''ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Genel kurula çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Mahmut Uslu, "Şampiyon olacağız. En önemli şey, hep beraber olacağız." dedi.

''OYUNU BİZE ATACAĞINI SÖYLEDİ''

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı'nın bir süre önce diğer aday Hakan Safi'yi desteklediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Uslu, "15-20 gün evveldi. Bir hafta önce beni aradı. Yıllarca beraber çalıştığımız bir abimiz. Geldi ve oyunu bize atacağını söyledi." ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Mahmut Uslu
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