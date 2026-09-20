Süper Lig'in eski yıldızı hayatının şokunu yaşadı: Üzerinden silindir geçti

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen İngiliz yıldız futbolcu Andros Townsend, kariyerini Tayland'da sürdürüyor.

PT Prachuap forması giyen eski İngiltere Milli Takımı futbolcusu, Pattani FC ile oynanacak maç öncesi Tinsulanon Stadı'nda gerçekleştirilen ısınma sırasında hayatının şokunu yaşadı.

ÜZERİNDEN SİLİNDİR GEÇTİ

Townsend, saha kenarında topa müdahale etmeye çalıştığı sırada ilerleyen zemin silindirinin çarpmasıyla yere düştü.

Sosyal medyada gündem olan videoda Townsend'in bir süre silindirin altında kaldığı görüldü.

Olay sonrası futbolcular büyük panik yaşarken, bazı futbolcular yardım etmek için olayın olduğu bölgeye doğru koştu.

KALÇA VE UYLUK BÖLGESİNDEN YARALANDI

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Townsend, kalça ve uyluk bölgesinden yaralandı.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu yaşanan olay sonrası maça yedek kulübesinde başlarken, mücadelenin bitimine 1 dakika kala oyuna dahil oldu.

Townsend'in takımı maçı 3-0 kazandı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Süper Lig'de Antalyaspor'da 1 sezon geçiren Townsend, Tottenham, Crystal Palace ve Everton gibi takımlarda da oynamıştı.