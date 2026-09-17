Süper Lig'den düştü Portekiz'e gitmedi: Sousa Bodrum'da tek başına kaldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eski yabancı oldu.

Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci 28'inci yaş gününü kutladı. Ege temsilcisine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, bulunduğu süre içinde hem 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu hem de Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sousa, Bodrum'da 1'inci Lig'de 2 kez final, 1 kez yarı final olmak üzere 3 kez play-offta kaleyi korudu. Yaz dönemlerinde birçok kulüp tarafından istenen Sousa, tercihini hep Bodrum'da kalmaktan yana kullandı.

PORTEKİZ'E DÖNMEDİ

Sporting altyapısından yetişen Sousa, 2021-2022'de ilk olarak Antalyaspor'a geldi. Türkiye'deki 6'ncı senesine giren Sousa, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 103 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı. Sousa Bodrum FK küme düştükten sonra bile Portekiz'e dönmedi ve Ege temsilcisiyle mücadelesini sürdürdü.