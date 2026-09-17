Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Süper Lig'den düştü Portekiz'e gitmedi: Sousa Bodrum'da tek başına kaldı

Süper Lig'den düştü Portekiz'e gitmedi: Sousa Bodrum'da tek başına kaldı

Süper Lig'den düşen Bodrum FK'nın deneyimli kalecisi Sousa Ege temsilcisinde takımın en eskisi oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Süper Lig'den düştü Portekiz'e gitmedi: Sousa Bodrum'da tek başına kaldı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eski yabancı oldu.

Süper Lig'den düştü Portekiz'e gitmedi: Sousa Bodrum'da tek başına kaldı - Resim : 1

Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci 28'inci yaş gününü kutladı. Ege temsilcisine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, bulunduğu süre içinde hem 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu hem de Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sousa, Bodrum'da 1'inci Lig'de 2 kez final, 1 kez yarı final olmak üzere 3 kez play-offta kaleyi korudu. Yaz dönemlerinde birçok kulüp tarafından istenen Sousa, tercihini hep Bodrum'da kalmaktan yana kullandı.

PORTEKİZ'E DÖNMEDİ

Sporting altyapısından yetişen Sousa, 2021-2022'de ilk olarak Antalyaspor'a geldi. Türkiye'deki 6'ncı senesine giren Sousa, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 103 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı. Sousa Bodrum FK küme düştükten sonra bile Portekiz'e dönmedi ve Ege temsilcisiyle mücadelesini sürdürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum TFF 1. Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro