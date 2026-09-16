Süper Lig'de yeni yayıncı kuruluş sürprizi: Kulüplerin dev planı ortaya çıktı

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken yayıncı kuruluş ihalesi için çalışmalar devam ediyor. Hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de Kulüpler Birliği bu sezon içerisinde yapılacak olan yayıncı kuruluş ihalesi için temaslarını sürdürüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği gelecek sezonun bütçesini netleştirebilmek adına ihalenin ocak - şubat aralığında yapılmasını talep ediyor.

İLK İŞ KOMİSYONUN KURULMASI

İlk olarak TFF ve kulüpler ortak bir komisyon kurarak yayın ihalesinin şartlarını ve hakların hangi modelle satışa çıkarılacağını belirleyecek. Sözleşmenin süresi, ödeme koşulları, teminatlar, dijital haklar, yurt dışı yayınları ve yayın paketleri karara bağlanacak.

TEK BİR PAKET OLMAYACAK

TFF ve kulüpler yayın gelirlerini artırmak adına bütün hakların tek bir pakette değil farklı paketlerde satmayı hedefliyor. TV yayınları, dijital yayın hakları, özet görüntüler, yurt dışı yayınları farklı paketlerde satışa sunacak.

HEDEF 400 MİLYON EURO

Özellikle GSM operatörleri ve Saran medya ihaleye yoğun ilgi gösterirken yayıncı kuruluşun değişmesi bekleniyor. Halihazırda 180 milyon euro olan yıllık bedelin 400 milyon euroya çıkarılması hedefleniyor.