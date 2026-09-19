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Süper Lig'de yeni dönem: Anthony Taylor devreye girdi

Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte hakem kararları yeniden gündemin önemli başlıklarından biri olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig'de yeni dönem: Anthony Taylor devreye girdi

Süper Lig'de yeni sezonla birlikte hakem kararları yeniden gündemin ana başlıklarından oldu. Türkiye Futbol Federasyonu hakem kararları adına dikkat çekecek bir adıma imza attı.

ANTHONY TAYLOR KULÜPLERLE İLETİŞİME GEÇECEK

TFF'nin, tartışmalı hakem kararları konusunda kulüplerin doğrudan bilgilendirilmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig karşılaşmalarının ardından kulüp yetkilileriyle doğrudan iletişime geçebilecek.

İddiaya göre Taylor, maçların tamamlanmasının ardından 48 saat içerisinde kulüplerle temas kuracak. Karşılaşmalarda tartışma konusu olan kritik pozisyonlar üzerinden değerlendirmelerde bulunacak olan deneyimli hakem yöneticisi, verilen kararların doğru veya yanlış olmasının gerekçelerini kulüp temsilcilerine aktaracak.

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AMAÇ BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK

TFF'nin bu uygulamayla birlikte hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların daha sağlıklı bir iletişim kanalı üzerinden yürütülmesini hedeflediği belirtiliyor.

Özellikle televizyon programlarında yapılan farklı yorumların ve sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların hakem kararları konusunda bilgi kirliliğine yol açmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

TAYLOR'IN GÖREV ALANI GENİŞ

TFF, Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını 4 Ağustos 2026'da resmen duyurmuştu.

Federasyonun açıklamasına göre Taylor; üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması ve maç analizleri ile geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesinde görev yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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