Beşiktaş transferde harekete geçti! Genç oyuncu İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bitmiyor, siyah-beyazlılar bu kez geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki Belaruslu orta saha Zakhar Drachev için harekete geçti.

Genç futbolcunun transfer işlemleri için İstanbul'a geldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN GELECEĞE YATIRIM

Geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu kez rotasını Belarus'a çevirdi. Siyah-beyazlıların, FK Minsk forması giyen Zakhar Drachev ile anlaşmaya oldukça yaklaştığı aktarıldı.

18 yaşındaki futbolcunun, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya hazırlanacağı ve transfer sürecindeki gerekli işlemler için Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

BELARUS MİLLİ TAKIMINDA GÖREV ALDI

Orta sahada görev yapan Drachev, Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Genç futbolcunun gelişimini yakından takip eden Beşiktaş'ın, transferi tamamlayarak oyuncuyu uzun vadeli planlamasına dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.

18 MAÇA ÇIKTI

Zakhar Drachev, kulüp kariyerinde şu ana kadar 18 resmi karşılaşmada forma giydi. Genç orta saha oyuncusu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcunun transferi için gerekli işlemleri tamamlamasının ardından resmi açıklama yapması bekleniyor.