Süper Lig'de 6. haftanın ardından açıklandı: Fenerbahçe Beşiktaş'ın önüne geçti

Süper Lig'de 6. haftanın sona ermesiyle birlikte milli araya girildi. Milli ara öncesi oynanan son maçların ardından şampiyonluk yarışında işler değişti.

Haftaya lider olarak giren Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Beşiktaş ise Diyarbakır'da Amedspor'a 3-2 kaybetti.

AMEDSPOR LİDERLİĞİ DEVRALDI

Bu sonuçların ardından Amedspor liderliği devralırken Galatasaray, 2. sıraya geriledi. Beşiktaş, 3. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 6. sıraya yükseldi. Trabzonspor da hemen 7. sıradan takibini sürdürdü.

ŞAMİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ

6. haftanın ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. 2.02 oranıyla Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıları, 2.85 oranla Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş'a 5.60, Trabzonspor'a ise 6.60 oran verildi.