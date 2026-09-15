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Süper Lig ekibinden ücretsiz loca kampanyası

Başkan Arda Çakmak yönetiminde eski günlerine dönmeyi amaçlayan başkent temsilcisi, camia içi birlikteliği artıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig ekibinden ücretsiz loca kampanyası
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Süper Lig’in köklü ekibi Gençlerbirliği, Türk futbolunda dikkat çeken anlamlı bir organizasyona imza attı.

Başkent temsilcisinin Başkanı Arda Çakmak liderliğinde, kulübü eski başarılı günlerine döndürmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlı yönetim, mali disiplinde sağladığı büyük başarının ardından şimdi de camiayı kenetleyecek adımlar atmak için harekete geçti.

ESKİ ÜYELER LOCALARDA AĞIRLANACAK

Kulübün eski üyeleri ile yeniden güçlü bağlar kurmayı amaçlayan Çakmak, bu isimleri Eryaman Stadyumu’ndaki localarda ağırlama kararı aldı.

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Stadyum Sorumlusu Murat Kahramaner ve Taraftar Sorumlusu Tayfun Bağlan’ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, her iç saha maçında 10 ila 20 eski üye localarda ve VIP tribününde kulübün özel konuğu olarak misafir edilecek.

Eski üyeler evlerinden Öner İş Makinaları'nın hediye ettiği araçlar ile evlerinden alınıp maç sonrasında yine evlerine bırakılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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