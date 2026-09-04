Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Gaziantep FK yeni teknik direktörünü duyurdu.

GAZİANTEP'TE ORHAN AK DÖNEMİ

Mirel Radoi ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı.

Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

11 MAÇTA 1.00 PUAN ORTALAMASI

Son olarak geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da görev yapan Orhan Ak, 11 maçta 1.00 puan ortalaması yakaladı.