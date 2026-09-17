Süper Lig ekibi Amedspor'da yeni başkan belli oldu

Süper Lig'e fırtına bir gibi giriş yapan Amedspor'da sıcak gelişme.

İlk 5 haftada topladığı 10 puanla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sıraya kadar yükselen Diyarbakır temsilcisinde yeni başkan belli oldu.

Süper Lig'e yükselişin ardından sportif başarının yanı sıra kurumsal yapılanmaya da hız veren Amedspor'da yönetim kademesinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Metin Kılavuz'un İstişare Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Nesih Aktepe getirildi.

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Amedspor İstişare Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda başkanlık değişikliğine gidildi. Kurul üyelerinin katıldığı seçimde Nesih Aktepe, herhangi bir itiraz olmaksızın oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

KILAVUZ'A TEŞEKKÜR MESAJI

Kurul tarafından yapılan resmi açıklamada, görevi bırakan Metin Kılavuz'a hem Amedspor'a hem de İstişare Kurulu'na sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi. Kılavuz'un kulübün gelişimi ve geleceğine yönelik yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekilirken, kendisine yeni görevinde başarı temennisinde bulunuldu.

AKTEPE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Göreve seçilmesinin ardından açıklama yapan Nesih Aktepe, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte kulübün üzerindeki sorumluluğun da katlanarak arttığını vurguladı. Aktepe, artık herkesin gözünün Amedspor'un üzerinde olduğunu belirterek bu büyük sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getirdi.

BİRLİK VE BÜTÜNLÜK ÇAĞRISI

Aktepe, konuşmasında kulübün ligde kalıcı ve başarılı bir yapıya kavuşması için tüm bileşenlerle birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Kulüp yönetimi, futbolcular, teknik ekip, basın emekçileri, taraftarlar ve şehrin kendisiyle ortak bir irade oluşturma hedefini vurgulayan yeni başkan, bu dayanışmanın Süper Lig'deki kalıcılığın anahtarı olduğu mesajını verdi.