Son Dakika | Trabzonspor Salah transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATACAK

Halihazırda Yunanistan'da tatil yapan Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız futbolcu daha sonrasında imzayı atacak. Salah ve Ertuğrul Doğan imzaların atılmasının ardından akşam saatlerinde Trabzon'a doğru harekete geçecek.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Bordo-mavililerle 2 yıllık anlaşmaya varan Mohamed Salah, 17 milyon euro maaş kazanacak. Anlaşmada ayrıca bonuslar yer alacak.