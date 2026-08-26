Son dakika | TFF resmen açıkladı: Hacıosmanoğlu geri adım attı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Türkiye Kupası için yabancı kuralında revize yaptı.

Yeni sezonda uygulanacak kurallar TFF'nin resmi internet sitesinden resmen açıklandı.

Alınan karara göre kulüpler, sözleşmesi olan istediği 14 yabancı futbolcuyu Türkiye Kupası'nda oynatabilecek.

Böylece TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aldığı karardan geri adım atmış oldu.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

(a) Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14’den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

(b) Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

(2) İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."